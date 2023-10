Gemeinsam ein Zeichen setzen

Wien (ots) - TELE Haase unterstützt als offizielle Partnerin die Pink

Ribbon-Aktion 2023 der Österreichischen Krebshilfe



Der offizielle Brustkrebs-Monat hat begonnen und in diesem Jahr ist TELE Haase

erstmals offizieller Partner der Pink Ribbon Kampagne 2023.



TELE hat unter dem Motto "Pink up your cabinet" ein gänzlich pinkes Relais

aufgelegt, um mehr Pink in den Schaltschrank zu bringen und so ein Zeichen zu

Setzen für mehr Sichtbarkeit von Frauen im technischen Umfeld.