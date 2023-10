Seite 2 ► Seite 1 von 4

Itzehoe (ots) - Schleswig-Holsteins Westküste wird zum Batterie-Cluster:Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat am heutigen Montag in Itzehoe mitder Übergabe eines Förderbescheids, das Startsignal für den Aufbau einesQualifikationszentrums für Batterie-Fachkräfte gegeben. Der Bund unterstützt dasProjekt mit gut 20 Millionen Euro. Ab 2026 sollen dort pro Jahr bis zu 900Fachkräfte qualifiziert werden. Das Projekt ist bundesweit einzigartig und hatPilotcharakter. Die Aus- und Weiterbildungsinitiative wird von fünfgleichberechtigten Partnern umgesetzt: den beiden Batterieherstellern Northvoltund CustomCells, dem Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie (ISIT), demBranchennetzwerk Erneuerbare Energien Hamburg (EEHH) und demWeiterbildungsunternehmen Heinze Akademie GmbH. Träger des Projekts ist dieVDI/VDE Innovation + Technik GmbH.Die Batteriezellproduktion hat sich in Deutschland zu einem Schlüsselsektorentwickelt. Leistungsfähige Energiespeicher sind ein wesentlicher Baustein derEnergie- und Antriebswende, auf der Straße, aber auch in der Luft oder zuWasser. Durch die rasant steigende Nachfrage nach Batterien entsteht einaußerordentlicher Markt - mit prognostizierten Wachstumsraten von jährlich 30Prozent. Treiber ist vor allem die Elektromobilität auf der Straße: Allein inDeutschland plant die Bundesregierung bis zum Jahr 2030 mit 15 Millionenzugelassenen Elektrofahrzeugen. Doch der europaweite Fachkräftemangel droht dashohe Innovationstempo und die Wachstumschancen der Branche auszubremsen. Umdiesem in der aufstrebenden Lithium-Ionen-Batterieindustrie an derschleswig-holsteinischen Westküste entgegenzutreten, hatBundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Itzehoe einen Förderbescheid desBundes über rund 20 Millionen Euro an eine fünfköpfige Konsortial-Gruppe desBatterie-Clusters übergeben.Ein Batteriewunder am Standort Deutschland ist möglich - und eineJahrhundertchance. Da sind sich die Vertreter des Kompetenzteams QuW-LIB(Qualifikation und Weiterbildung von Fachkräften entlang der gesamtenWertschöpfungskette nachhaltiger Lithium-Ionen-Batterien) aus der MetropolregionHamburg sicher. Das Konsortium analysiert den Fachkräftebedarf derBatterieindustrie und entwirft passgenaue Qualifikationsprofile undQualifizierungskonzepte. Vor allem die fortschreitende Digitalisierung,Nachhaltigkeit und der Einzug von Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI)in die Produktion erfordern einen ganzheitlichen Ansatz in der Aus- undWeiterbildung.Die drohende Fachkräfte-Lücke soll durch dieses Engagement nachhaltiggeschlossen werden - und Vorbildcharakter für ganz Deutschland haben.Hintergrund: Nach Schätzungen der Bundesregierung entstehen allein in