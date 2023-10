Han de Beijer "Wir investieren langfristig in Trechtingshausen"

"Wir investieren langfristig in den Standort Trechtingshausen", versprach Han de

Beijer, Unternehmenslenker des Familienkonzerns de Beijer Groep, auf der Feier

zum 60-jährigen Jubiläum der Hartsteinwerke Sooneck. Die zu der

deutsch-niederländischen Gruppe gehörende Firma betreibt den örtlichen

Steinbruch seit 1963 als Pächter der Gemeinde. Erst im Frühsommer war zwischen

dem Unternehmen und der Gemeinde eine Verlängerung des Pachtvertrages um 25

Jahre mit einer Option um weitere fünf Jahre vereinbart worden. Auf der Feier

kündigte der Firmenchef eine Spende zur Ausstattung eines Kinderspielplatzes im

Ort an - "wann und wo entscheidet die Gemeinde". Ortsbürgermeister Herbert

Palmes bedankte sich nicht nur für die spendable Ankündigung, sondern ebenso für

die Bereitschaft zu einem "Konsens mit allen Beteiligten" bei anstehenden Fragen

etwa zur Verlängerung und zur Erweiterung des Betriebs.