Düsseldorf (ots) - Obwohl die Digitalisierung gerade für den deutschenMittelstand die so dringend benötigte Unterstützung in vielen Bereichen bietenwürde, behandeln sie viele Unternehmen noch immer äußerst stiefmütterlich -dabei gäbe es sogar finanzielle Unterstützung hierfür. Um dabei auch diebürokratischen Hürden zu senken, navigiert Christian Hahn seine Kunden durch denkomplexen "Förderdschungel" und begleitet sie bis zur erfolgreichenAntragstellung. Welche Förderungen dabei möglich sind, erfahren Sie hier.Kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland sehen sich zunehmend miteinem rasant verändernden Geschäftsumfeld und steigenden Kundenanforderungenkonfrontiert - in dieser komplexen Lage bietet die Digitalisierung alsSchlüsseltechnologie eine vielversprechende Perspektive: Sie soll nicht nurbeachtliche Effizienzsteigerungen und nahtlose Prozessoptimierungen ermöglichen,sondern auch den Zugang zu neuen Märkten und Kunden eröffnen. Doch obwohlzahlreiche attraktive Förderprogramme existieren, bleiben ihre Potenziale häufigungenutzt - ein Phänomen, das vornehmlich auf mangelndes Wissen oderÜberforderung der Verantwortlichen zurückzuführen ist. "Wer die Chancen derDigitalisierung und die damit verbundenen Fördermittel nicht nutzt, riskiertnicht nur, den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren - eine solcheNachlässigkeit gefährdet langfristig auch die eigene Wettbewerbsfähigkeit undletztlich den Unternehmenserfolg", warnt Christian Hahn, Geschäftsführer derdigitalhoch4 Beratungsgesellschaft mbH."Um die bestehenden Probleme effektiv zu lösen, ist es für KMU unerlässlich, dieDigitalisierung als Hebel für Veränderung zu begreifen und dabei alleverfügbaren Fördermittel konsequent zu nutzen - das verschafft nicht nurfinanzielle Spielräume, sondern eröffnet auch strategische Perspektiven", fügtder Digitalisierungsexperte hinzu. Auf Grundlage seiner langjährigen Laufbahn,die Tätigkeiten als IT-Offizier bei der Bundeswehr sowie als VertriebsleiterCloud Computing bei Microsoft umfasst, gründete Christian Hahn 2018 diedigitalhoch4 Beratungsgesellschaft mbH. Seitdem führte er unter dem Motto"Digitalisierung einfach machen" mehr als 650 Projekte in denunterschiedlichsten Branchen zum Erfolg. Fokus seiner Arbeit ist die engeZusammenarbeit mit Verantwortlichen kleiner und mittelständischer Unternehmen,um die Chancen der Digitalisierung in spezifischen Geschäftsprozessen zuidentifizieren und effektiv zu implementieren.Bund fördert KMU: Ein Überblick über die wichtigsten Programme"Die Bundesregierung bietet insbesondere für kleine und mittelständische