CGTN China will kulturelles Selbstverständnis und Offenheit für die Entwicklung der chinesischen Zivilisation bewahren

Peking (ots/PRNewswire) - Vom selbständigen Erlernen der chinesischen Sprache

bis hin zum Lehrling eines Erben des immateriellen Kulturerbes Chinas: Amiris

Rodrigues Barros, eine junge Brasilianerin, die ihren Master-Abschluss an der

Nankai-Universität im nordchinesischen Tianjin anstrebt, ist in die

traditionelle chinesische Kultur verliebt.



Ihr Interesse an China begann in der High School in Brasilien, wo sie

Chinesischkurse besuchte und Geschmack an chinesischem Essen fand.