Deutschland und Frankreich sichern Israel volle Solidarität zu

HAMBURG (dpa-AFX) - Deutschland und Frankreich haben Israel nach dem Großangriff der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas ihre volle Solidarität versichert. "Dieser Überfall der Hamas auf Israel ist furchtbar, und er ist barbarisch", sagte Kanzler Olaf Scholz am Montag im Vorfeld der deutsch-französischen Kabinettsklausur in Hamburg. Er betonte: "Der Terror wird nicht gewinnen, der Hass wird nicht siegen, die Gewalt wird nicht triumphieren." Deutschland und Frankreich stünden fest an der Seite Israels.

Noch am Abend wollen Scholz und Macron die Lage in Israel und im Gaza-Streifen demnach mit US-Präsident Joe Biden und dem britischen Premier Rishi Sunak beraten. "Die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland sind sich einig: Es darf nicht zu einem Flächenbrand in der Region werden", betonte Scholz. "Deshalb sollte niemand in dieser Situation den Terror weiter befeuern." Darüber werden man sich auch mit den Partnern in der Region eng abstimmen./tam/DP/ngu