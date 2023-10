Seite 2 ► Seite 1 von 2

Herbolzheim (ots) - Lionel Bruder ist Geschäftsführer der Marketing-AgenturAlphabrothers. Als dieser hilft er Onlinehändlern dabei, ihr Business zuoptimieren und zu skalieren. Seine Expertise umfasst dabei ein breites Spektrumund reicht vom Aufbau eines Onlineshops bis hin zur marketingstrategischenAusrichtung eines E-Commerce auf den wichtigsten Social-Media-Kanälen. Hiererfahren Sie, was es braucht, um ein Umsatzplateau im E-Commerce zu überwinden.Um Sichtbarkeit mit dem eigenen Onlineshop zu erzielen, bergen Werbekampagnen inden sozialen Netzwerken heutzutage enorme Chancen. Etliche erfolgreicheOnlineshop-Betreiber konnten mithilfe der bekannten Social-Media-PlattformenFacebook, Instagram und Co. wirksame Marketing-Erfolge erzielen. Lionel Brudervon Alphabrothers weiß, dass die meisten Online-Unternehmen begriffen haben, wiebedeutsam die richtige Nutzung sozialer Medien sowohl für die Mitarbeiter- alsauch die Kundengewinnung ist. Viele Unternehmen verfügen sogar mittlerweile übereine eigene Social-Media-Abteilung, die sich vollkommen auf die Werbung in densozialen Netzwerken konzentriert. "Dennoch leiden immer mehr Onlinehändler unterdem Phänomen des Umsatzplateaus, das heißt, sie haben sich zwar zunächsterfolgreich positioniert, stecken jedoch in einer Sackgasse fest, die keinweiteres Wachstum zulässt", erklärt der E-Commerce-Experte."Im Social-Media-Marketing reicht es nicht aus, einmal geschaltete Kampagneneinfach sich selbst zu überlassen. Es bedarf einer kontinuierlichen Analyse undOptimierung der Werbestrategien", verrät Lionel Bruder weiter. Vor allem fürUnternehmen, die noch auf das Katalogmodell setzen und bislang über wenigErfahrung im Bereich des Social-Media-Marketings verfügen, wird die Luft langsamdünn. Diese Firmen werden über kurz oder lang vom Markt verdrängt. Doch auchdenjenigen Unternehmen, die durch die Schaltung von Werbeanzeigen undorganischen Posts auf Facebook, Instagram oder TikTok erste Erfolge erzielenkonnten, wird schnell auffallen, dass das Marketing einer ausgefeilterenHerangehensweise bedarf, um ein Umsatzplateau dauerhaft zu durchbrechen. Mit denfolgenden drei Tipps sollen Onlinehändler dem Durchbruch näher kommen:Tipp 1: SEO, Social-Media-Marketing und RetargetingWer bereits Marketing-Tools wie SEO nutzt, über eine wachsende Community verfügtund trotzdem in einem Umsatzplateau feststeckt, hat verschiedene Möglichkeiten,dieses zu überwinden. Das nächste Level kann durch neue und ansprechende