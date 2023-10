Seite 2 ► Seite 1 von 3

Wien (ots) - Für Inhaber von Planungsbüros ist es von entscheidender Bedeutung,dass die Projekte zügig durch die verschiedenen Leistungsphasen kommen.Aufwendiges Koordinieren, kurzfristige Änderungen und Arbeitszeiten bis spät indie Nacht: All das sind Probleme, mit denen sich Planungs- und Ingenieurbürostäglich herumschlagen müssen. Das meiste davon ist nicht einmal selbstverschuldet, sondern durch Architekten, Auftraggeber und Auftragnehmer auf derBaustelle verursacht. Friedrich Howanietz und Stephan Haak von Aqua Consultingwissen, wie stressig und lähmend ein Alltag in der Planung und Bauleitung ist.Der Fachkräftemangel und Ausführende, die keine Pläne lesen können, stehlenFachplanern und Projektleitern die knappe Zeit und lassen Leistungsphasen nichtabschließen. Wie genau sich komplexe Planungs- und Geschäftsabläufe verbessernlassen und wie man seine Mitarbeiter entsprechend schult, verraten sie hier.Nicht selten regiert das Chaos den Alltag in der Baubranche: Termine werdenverschoben, Bauvorhaben werden um Monate nach hinten verschoben - und in demganzen Trubel müssen auch noch neue Kunden mit dem VGV-Verfahren an Land gezogenwerden. Doch damit nicht genug: Bei all dem Stress müssen sich gerade dieGeschäftsführer der Planungs- und Ingenieurbüros immer mehr mit anderen Dingenbeschäftigen, die sie von ihrer eigentlichen Planungsarbeit abhalten. Grunddafür ist oftmals ihre eigene schlechte Organisation, sodass auch neueMitarbeiter kaum zur Entlastung beitragen könnten - schließlich sind es dieeigenen Abläufe, die den Anforderungen nicht standhalten. "Viele sind denspontanen Änderungswünschen der Auftraggeber ausgeliefert und bleiben dann auchnoch sehr oft auf den Kosten sitzen. Ihr Tag lässt sich nur schwer planen, weilsie bei jeder Entscheidung zur Stelle sein müssen - ob es um Druckerpatronen,Urlaubsvertretung oder eine Verzögerung in der Leistungsphase 8 geht. Soverbringen sie schnell über 60 Stunden im Büro und auf der Baustelle, statt dieArbeit zu delegieren", warnt Stephan Haak von Aqua Consulting. "Ändert sichdaran nicht bald etwas, verliert das Berufsfeld auch das letzte bisschenWertschätzung - denn schon heute arbeiten betroffene Geschäftsführer immer mehr,ohne dass ihre Arbeit lukrativer wird. Im Gegenteil, sie machen vielleicht etwasmehr Umsatz mit mehr Mitarbeitern, aber verdienen oft deswegen nicht mehr oderoft sogar noch weniger.""Mit unserem System kann in solchen Büros endlich wieder ordentliche Planung in