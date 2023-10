Tesla informiert Beschäftigte - Gewerkschaft: Aktion in Fabrik

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla hat in seiner Fabrik in Grünheide nach eigenen Angaben Tausende Beschäftigte parallel zu einer Kampagne der IG Metall über die Gewerkschaft informiert. Von der Nacht- und Frühschicht hätten bisher rund 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Veranstaltungen teilgenommen, hieß es am Montag von dem Unternehmen. Tesla wies Vorwürfe der IG Metall nach einer "Atmosphäre der Angst" ebenso zurück wie die Darstellung der Gewerkschaft über eine Aktion in der Fabrik.

Mehr als 1000 Beschäftigte von Tesla haben nach Angaben der IG Metall bei einer erstmaligen Aktion in der Fabrik in Grünheide gemeinsam bessere Arbeitsbedingungen eingefordert. Sie hätten sich in der Nacht- und Frühschicht mit IG-Metall-Aufklebern auf T-Shirts gezeigt, teilte ein Sprecher der Gewerkschaft am Montag mit. Darauf stand laut Gewerkschaft: "Gemeinsam für sichere & gerechte Arbeit bei Tesla". Die Aktion sollte im Tagesverlauf weitergehen. Tesla entgegnete, etwa 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten an Gesprächen mit der Gewerkschaft teilgenommen, eine gemeinsame Aktion von über 1000 Tesla-Mitarbeitern habe nicht stattgefunden.