Hermes-Paketaufgabe am Montag vorübergehend bundesweit gestört

HAMBURG (dpa-AFX) - Kunden des Paketdienstleisters Hermes konnten fast den gesamten Montag über nach Unternehmensangaben wegen einer IT-Störung keine Pakete in Paketshops des Anbieters abgeben. Die Störung habe am Morgen begonnen und sei am frühen Abend wieder behoben gewesen, sagte ein Sprecher des Unternehmens der Deutschen Presse-Agentur. "Alle Services der Hermes Germany laufen wieder uneingeschränkt", teilte das Unternehmen auf Anfrage am Abend mit. Über die Probleme hatte zuvor unter anderem Heise berichtet. Ursache für den Ausfall sei eine Störung bei Vodafone gewesen, dem Telekommunikationsanbieter von Hermes.

