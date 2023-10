Dahua tritt der United Nations Global Compact-Initiative zur Förderung der globalen nachhaltigen Entwicklung bei

HANGZHOU, China, 9. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Dahua-Technologie, ein weltweit führender Anbieter von videozentrierten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, ist gemeinsam mit Tausenden von Unternehmen auf der ganzen Welt erfolgreich der United Nations Global Compact -Initiative beigetreten und demonstriert damit das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln zur Unterstützung umfassenderer gesellschaftlicher Ziele.

Die United Nations Global Compact ist eine freiwillige Führungsplattform für die Entwicklung, Implementierung und Offenlegung von verantwortungsvollen Geschäftspraktiken. Die 2000 ins Leben gerufene UN Global Compact ist die weltweit größte Nachhaltigkeitsinitiative von Unternehmen mit mehr als 9.500 Unternehmen und 3.000 unternehmensunabhängigen Unterzeichnern in über 160 Ländern und mehr als 70 lokalen Netzwerken. Sie ermutigt Unternehmen auf der ganzen Welt, ihre Tätigkeiten und Strategien an zehn allgemein anerkannten Grundsätzen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zur Unterstützung der UN-Ziele und -Themen zu ergreifen, die in den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) enthalten sind.