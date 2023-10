JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials vor dem Quartalsbericht von 97,6 auf 97,8 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie mit einem starken bereinigten Gewinnwachstum (Ebitda). Allerdings werde dies so auch am Markt bereits erwartet. Aktuell sei die Aktie günstig zu haben. Der Kurs dürfte womöglich aber erst in Schwung kommen, wenn die Preiserhöhungen des neuen Jahres akzeptiert seien oder es Neuigkeiten zu der neuen CCS-Anlage gebe. Die Anlage in Norwegen ist nach Unternehmensangaben die erste zur Co2-Abscheidung und -speicherung im industriellen Maßstab in einem Zementwerk./tav/heVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / 12:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2023 / 12:24 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 72,62EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 97,8

Kursziel alt: 97,6

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m