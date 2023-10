Tanzen die Aktienmärkte angesichts des Kriegs in Israel auf einem Pulverfaß? Viel spricht dafür, denn die Entwicklungen in Israel und Gaza zeigen eine Eskalationsstufe, die weite geopolitische Kreise ziehen wird. Derzeit dominiert noch die Auffassung, dass dieser Krieg lokal eingegrenzt verlaufen werde wie der Krieg Russlands gegen die Ukraine - weswegen die Aktienmärkte sich heute am US-Feiertag unter dünnem Volumen gut halten. Aber der Nahe Osten ist zu komplex, es sind - anders als im Fall Russland-Ukraine - zu viele andere islamische Länder direkt oder indirekt im Israel-Paläsinenser-Konflikt involviert (Iran, Libanon mit der Hisbollah etc.). Das macht es grundsätzlich wahrscheinlicher, dass daraus etwas geopolitisch noch Schlimmeres wird als es der Russland-Ukraine-Krieg seit eineinhalb Jahren ist..

