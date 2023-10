Zinssorgen belasten die Wallstreet

Nach moderaten Abwärtsbewegungen im August kam es im September zu verstärkten Korrekturen. Der S&P 500 verlor circa 5%, während der zinssensitive NASDAQ 100 rund 6% einbüßte. Per August legten die US-Verbraucherpreise mit 3,7% stärker als im Vormonat August (3,3%) zu. Trotz der Zinspause der US-Notenbank im September bleibt die Zinsdebatte in den USA offen. Zinssenkungserwartungen im kommenden Jahr wurden von der Federal Reserve in Teilen revidiert. Die Debatte über die zukünftige Zinspolitik seitens diverser Vertreter der US-Notenbank war und ist ein Belastungsfaktor. Von Seiten der Konjunkturdaten ergaben sich keine nennenswerten Belastungsfaktoren. Das Gesamtbild der US-Konjunktur bleibt geprägt von einem unverändert moderaten Wachstumsmodus.

Europas Märkte litten weniger, Chinas Märkte am robustesten

Europas Aktienmärkte standen unter milderem Druck als die US-Märkte. Der EuroStoxx 600 verlor im Monatsverlauf circa 2,3%. Hintergründe waren die unverändert schwache Konjunkturlage in Europa, aber auch die Tatsache, dass der Zinserhöhungszyklus der EZB nicht abgeschlossen scheint. Chinas Wirtschaftsdaten lieferten überwiegend positive Akzente, wenn auch unerwartet. Die Erholung der Unternehmensgewinne setzte sich fort. Dennoch verlor der CSI 300 im Monatsverlauf rund 1,8%. Im relativen Vergleich zu den Aktienmärkten in den USA und in Europa zeigte sich Chinas Kapitalmarkt trotzdem robuster.

Die „Zinsrally“ scheint noch nicht beendet zu sein

Die Zentralbanken der westlichen Welt agierten im September uneinheitlich. Die Bank of Japan hielt an ihrem Leitzins bei -0,1% fest. Im relativen Vergleich zu den USA (Verbraucherpreisindex +3,7%), dem UK (+6,7%) und der Eurozone (+5,2%) hat Japan mit Verbraucherpreisen bei +3,2% im Jahresvergleich den höchsten Stabilitätserfolg. Die US-Notenbank, die längst deutlich real positive Zinsen am Geld- und Kapitalmarkt generiert hat, verzichtete auf einen Zinsschritt, um gleichzeitig aber Zinssenkungserwartungen zu dämpfen. 10 jährige US-Staatsanleihen stiegen in der Folge auf 4,50%, das höchste Renditeniveau seit 2007.

Die EZB erfüllte die Markterwartungen mit einer Zinserhöhung um weitere 0,25%. Alle angesprochenen Notenbanken werden zukünftig datenabhängig ihre Zinspolitik entscheiden. Allen ist gemein, dass sie stärker zu Zinserhöhungen tendieren, als zu Zinssenkungen. Die Zinsrally scheint also noch nicht beendet zu sein.

Breite Streuung federt Verluste ab

Dank der globalen Streuung konnten die starken Verluste an den US-Börsen abgefedert werden. Die easyfolios entwickelten sich in diesem Umfeld zwischen -1,44% (easyfolio70) und -1,59% (easyfolio30) im Monatsverlauf. Es winkt ein stürmischer Herbst.