Global Education Holdings erwirbt die in Paris ansässige Applied Management School EMA

Mit der EMA unter ihrem Dach ist die GEDU in der Lage, ein breiteres Spektrum an qualitativ hochwertigen Bildungsprogrammen und Dienstleistungen für ein größeres Publikum anzubieten. Dieser strategische Schritt verdeutlicht das Engagement der GEDU für kontinuierliches Wachstum und Exzellenz im Bildungswesen.

LONDON, 9. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Global Education Holdings (GEDU), eine Bildungsgruppe mit Sitz im Vereinigten Königreich, hat die Übernahme der École de Management Appliqué (EMA) bekannt gegeben. Die EMA ist eine in Paris ansässige Schule für angewandtes Management mit Spezialisierungen in den Bereichen Recht, Wirtschaft und Kunst.

Bei der Bekanntgabe der Vereinigung bekräftigte der stellvertretende Geschäftsführer der GEDU, Prof. Ray Lloyd, das Engagement der Gruppe für einen breiteren Zugang zur Hochschulbildung und sagte: „Wir freuen uns, die EMA in der GEDU-Familie willkommen zu heißen. Ihr 20-jähriges Engagement für ihre Studierenden passt gut zu unseren Grundwerten, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, um noch mehr Studierenden den Zugang zu einer hochwertigen Hochschulbildung zu ermöglichen."

Die EMA hat sich als multidisziplinäre Schule positioniert, die spezialisiertes Lernen und Entwicklung anbietet. Als Qualiopi-zertifiziertes Ausbildungszentrum bietet die EMA Abschlüsse auf UG-, PG- und Doktoratsniveau sowie Lehrlingsausbildungen an, die in zwei Sprachen unterrichtet werden: Englisch und Französisch.

Informationen zur GEDU: Die Gruppe bietet eine Reihe von Bildungsmöglichkeiten an, darunter die gesamte Palette von Hochschulabschlüssen, Lehrlingsausbildungen und Sprachschulen. Sie ist in 12 Ländern vertreten, darunter in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Irland Deutschland, Frankreich, Spanien, Malta, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Saudi-Arabien und Australien. Ihr Portfolio deckt ein breites Spektrum an Fachgebieten ab und zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich sowohl auf die Beschäftigungsfähigkeit als auch auf die Erfahrungen der Studierenden konzentriert, um die Rentabilität der Investitionen für die Studierenden zu maximieren.

Website: gedu.global

Medienkontakt: Vanita Kerai; Chief Marketing Officer; GEDU; E-Mail: vkerai@gedu.global; Telefon: +44 (0)204 551 3640

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2241919/GEDU_EMA_Announcing.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/global-education-holdings-erwirbt-die-in-paris-ansassige-applied-management-school-ema-301951298.html