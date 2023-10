NextSmartShip revolutioniert effizientes E-Fulfillment mit einem Service direkt vom Hersteller und vergrößert die globale Reichweite mit neuen europäischen und zukünftigen US-Niederlassungen

NextSmartShip wurde von visionären Logistikexperten entwickelt und ist ein in der Technologie verankerter GLOKAL-Logistik-Titan. Mit einem robusten und expandierenden Portfolio von über 2.000 DTC-Marken hat NSS seine Position als Anlaufstelle für zuverlässige, wirtschaftliche und kompetente Fullfillment-Services gefestigt und liefert jährlich eine Million Pakete an Bestimmungsorte weltweit. Das vielseitige Angebot des Unternehmens umfasst DTC-Fulfillment, Crowdfunding-Fulfillment, FBA-Vorbereitung und FBM, B2B-Auftragsabwicklung und die Verwaltung von Abonnementboxen. Anfang dieses Jahres erhielt das Unternehmen eine bedeutende A-Crop-Investition in Höhe von mehreren Millionen Dollar von Gobi Partners GBA, die seine globale Präsenz, Markenstrategie und SaaS-Infrastruktur vorantreibt.

Im Juni 2023 eröffnete NSS seine europäische Niederlassung in Amsterdam, die durch die bevorstehende Eröffnung der US-Niederlassung ergänzt wird. In der Vergangenheit verwaltete NSS 11 hochmoderne Fulfillment-Zentren in Regionen wie der EU, den USA, dem Vereinigten Königreich, Australien und Japan, die über mehr als 100 Versandrouten in über 200 Ländern operierten. Angesichts der Tatsache, dass mehr als 80 % seiner DTC-Kunden in den USA und der EU ansässig sind, ist der globale Einfluss von NSS unbestreitbar.

China, das Epizentrum der globalen Lieferkette, stellt 70 % der DTC-Artikel her. Obwohl 95 % der DTC-Marken außerhalb Chinas operieren, ist NSS das einzige bedeutende chinesische Unternehmen, das sich die Auftragsabwicklung aus dieser gewaltigen Quelle zunutze macht. Diese strategische Ausrichtung unterscheidet das Unternehmen nicht nur von seinen europäischen Konkurrenten, sondern führt auch zu einer erheblichen Kosteneffizienz, die sich für die Nutzer in Einsparungen von bis zu 70 % niederschlägt. Diese Einsparungen ergeben sich aus einem ganzheitlichen Management der globalen Lieferkette und den inhärenten Vorteilen ihres in China ansässigen Fulfillment-Zentrums, das die Kommunikationskosten, die Lagerhaltungskosten und den Bestandsüberschuss minimiert.

NSS zeichnet sich außerdem durch einen bahnbrechenden Direktexpress-Service aus. NSS verzichtet auf die traditionelle Abhängigkeit von lokalen Lagern und bietet eine Lösung an, bei der Online-Verkäufer ihre Produkte innerhalb von 3 bis 5 Tagen direkt von der Produktionsstätte an die Verbraucher versenden können, was eine optimierte Bestandskontrolle gewährleistet. Unterstützt von einem englischsprachigen Support-Team, das rund um die Uhr erreichbar ist, bleibt NSS dem Ziel verpflichtet, einen unübertroffenen Kundenservice auf globaler Ebene zu bieten.

Zu den kommenden Engagements von NSS gehören Präsentationen auf der Madrid Tech Show am 30. und 31. Oktober sowie auf der Webwinkel Vakdagen vom 23. bis 24. Januar 2024. Darüber hinaus hat das Unternehmen vor Kurzem eine europäische Partnerschaftsinitiative vorgestellt, die E-Commerce-Akteure dazu einlädt, ihre Kräfte zu bündeln, um bahnbrechende Markenlösungen zu entwickeln.

