Wirtschaft Berlin fürchtet neue Stromsubventionen in Frankreich

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zwischen Deutschland und Frankreich droht neuer Streit um die Strompreise für die Industrie. Hintergrund sind nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstagausgaben) die EU-Pläne für ein neues Strommarkt-Design.



In einem internen Papier warnt Deutschland gemeinsam mit Dänemark, Italien, Belgien und Österreich vor einem "sehr besorgniserregenden Fall", der die Wettbewerbsbedingungen in der EU "ernstlich beeinträchtigen" könne. Dahinter stehe die Sorge, Frankreich könne so auf Umwegen den eigenen Unternehmen einen vergünstigten Strompreis anbieten. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums wollte dies nicht kommentieren, so die "Süddeutsche Zeitung".