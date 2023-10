Kaneka reicht Patentverletzungsklage gegen CoCrystal ein

TOKIO, 10. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die Kaneka Corporation hat am 5. Oktober 2023 vor dem United States District Court for the Eastern District of New York eine Klage gegen Cocrystal Technology Co. Ltd. und Cocrystal Health Industry Co. Ltd. (zusammen „CoCrystal") eingereicht, um eine Unterlassungsverfügung und Schadensersatz für die Verletzung von Kanekas US-Patent Nr. 7,829,080 (das „080-Patent") durch CoCrystal zu erwirken. Kaneka wirft CoCrystal vor, das patentierte Produktionsverfahren von Kaneka zur Herstellung von Crystal QH (das „beanstandete Produkt") in China zu benutzen und das beanstandete Produkt in den Vereinigten Staaten zum Verkauf anzubieten.

