Yamaha stellt mit dem MONTAGE M einen Synthesizer der nächsten Generation vor

BUENA PARK, Kalifornien, 10. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Yamaha kündigte heute seinen neuen MONTAGE M Music Synthesizer an. Er vereint außergewöhnlichen Sound der nächsten Generation mit neuen Dimensionen der Echtzeitkontrolle für dynamischen Ausdruck und nahtlose Workflow-Integration auf Bühne und Studio. Die neue Flaggschiff-Produktlinie – bestehend aus dem MONTAGE M6 mit 61 Tasten für Synthesizerspieler, dem MONTAGE M7 mit 76 Tasten für Keyboarder und dem MONTAGE M8x mit 88 Tasten und polyphonem Aftertouch für Pianisten – verfügt über die neuesten Spitzentechnologien der Marke für eine noch bessere Ausdrucksstärke.

Erleben Sie die vollständige interaktive Multichannel-Pressemitteilung hier: https://www.multivu.com/players/English/9208151-yamaha-montage-m-synthesizer/

Der MONTAGE M wurde entwickelt, um äußerst realistische und kreative Sounds zu liefern. Er verfügt über eine neue AN-X Analog Engine und eine verbesserte AWM2 Engine, die zusammen mit der FM-X Engine eine Gesamtpolyphonie des Instruments von 400 Noten ergeben. Durch das eingebaute USB-MIDI- und Audio-Interface und das Expanded Softsynth Plugin (E.S.P. erscheint 2024) lässt sich der MONTAGE M optimal in Studio- und Bühnen-Setups integrieren.

Die MONTAGE M Produktreihe bietet innovative Steuerungsmöglichkeiten für einzigartiges Musizieren, darunter neue Performance-Steuerelemente sowie spezielle Keyboard- und Scene-Steuerungen. Der MONTAGE M8x bietet zusätzlich polyphonen Aftertouch, der für überragende Ausdrucksmöglichkeiten sorgt.

Weitere bemerkenswerte Features sind das 9,97 GB große Waveform-ROM, 16 Libraries (640 Performances pro Library), 3,8 GB User-Flash-Memory für eigene Waveforms, VCM Rotary Effect und vieles mehr.

PREISE UND VERFÜGBARKEIT:

Der MONTAGE M wird ab dem 9. Oktober 2023 zu den folgenden Preisen vorbestellbar sein:

MONTAGE M6: 3.499,99 $

MONTAGE M7: 3.999,99 $

MONTAGE M8x: 4.499,99 $

Um mehr über den MONTAGE M Music Synthesizer zu erfahren, besuchen Sie bitte Yamaha.io/MONTAGEM.

Informationen zu Yamaha

Yamaha Corporation of America ist die größte Tochtergesellschaft von Yamaha Corporation, dem weltweit führenden Musik- und Tonunternehmen mit Sitz in Hamamatsu, Japan. Das Yamaha-Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, allen Menschen zu helfen, sich durch Musik und Klang weiterzuentwickeln, auszudrücken und zu verbinden. Wir bieten innovative, fein gearbeitete, preisgekrönte Produkte für Ihre musikalische Reise an, darunter Klaviere, Blechblasinstrumente, Holzblasinstrumente, Streicher, elektronische Keyboards, Gitarren, Schlagzeuge sowie professionelle und Heim-Audiogeräte.

