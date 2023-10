"So lange niemand garantieren kann, dass das Geld nicht auch bei der Hamas landet, verbietet sich jede weitere Überweisung eigentlich von selbst. Schon jetzt ist es nur schwer erträglich, dass die palästinensischen Behörden den Familien von Selbstmordattentätern Renten bezahlen - mit Geld, das aus anderen Ländern kommt, und zwar nicht nur aus arabischen Bruderstaaten. Zu einer gründlichen Inventur der bisherigen Politik gehört überdies die Frage, ob die Palästinenser tatsächlich ein eigenes UN-Hilfswerk brauchen. So privilegiert ist kein anderes Volk."/yyzz/DP/ngu

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu gestoppten Hilfszahlungen an Palästinenser:

Pressestimme 'Augsburger Allgemeine' zu Hilfszahlungen an Palästinenser

