"Der Westen hat sich nach zwei vergeblichen Jahrzehnten zurückgezogen, zu Recht. Und Pandemie, Ukraine-Krieg und nun auch der Terror in Nahost strapazieren unser aller Empathiefähigkeiten schon genug. Dennoch: Angesicht des Leids der Afghanen und vor allem der Afghaninnen ist Hilfe nicht nur zulässig, sondern geboten. Die radikalislamischen Menschenrechtsverächter jedenfalls werden sich von dem Elend kaum beeindrucken oder gar zum Kurswechsel bewegen lassen."/yyzz/DP/he

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum Erdbeben in Afghanistan:

Pressestimme 'Lausitzer Rundschau' zum Erdbeben in Afghanistan

