Der nächste wichtige Termin, H1 2023/2024 Halbjahresfinanzbericht, bei ABOUT YOU Holding ist am 10.10.2023.

Die ABOUT YOU Holding SE konnte im zweiten Quartal 2023/2024 positive Zahlen vermelden: Ein Umsatzplus von 2,1%, sinkende Kosten und eine deutliche EBITDA-Verbesserung prägten das Quartalsergebnis.

ABOUT YOU Holding SE auf Erfolgskurs: Beschleunigtes Wachstum und verbesserte Marge

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer