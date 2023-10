Im Zeitraum zwischen Juli 2022 und Mitte Januar dieses Jahres vollzog der Kupfer-Future eine Aufwärtsbewegung von 3,131 auf 4,355 US-Dollar, anschließend drehte der Wind, der Preis fiel auf die zentrale Unterstützung aus Ende letzten Jahres um 3,563 US-Dollar zurück. Genau an dieser Stelle könnte durch die jüngsten Kursgewinne aus der abgelaufenen und dieser Handelswoche ein Doppelboden hervorgehen und mittelfristig wieder das Industriemetall in die richtige Spur bringen. Bis es allerdings so weit kommt, sollte zunächst der seit Januar bestehende Abwärtstrend überwunden werden.

Situation entspannt beobachten