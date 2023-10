Alimentiv und Satisfai Health kündigen die kommerzielle Verfügbarkeit eines hochinnovativen KI-gestützten Scoring-Tools für die Beurteilung von Colitis Ulcerosa in klinischen Studien der Stadien I bis IV an

LONDON, Ontario und VANCOUVER, BC, 10. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Alimentiv, ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO), das Dienstleistungen in den Bereichen klinische Studien, zentrales Bildmanagement, Präzisionsmedizin und praxisnahe Nachweisdienste für die Pharma- und Biotechnologiebranche anbietet, und das Softwareunternehmen, und Satisfai Health, ein mit Sitz in Vancouver ansässiges Softwareunternehmen, das sich auf die Anwendung künstlicher Intelligenz bei der Beurteilung von Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert hat, geben die kommerzielle Verfügbarkeit des Certai -Produkts von Satisfai Health als automatisierte KI-gestützte Lösung für die Sekundäranalyse von endoskopischen Videos in klinischen Studien der Phasen I bis IV bei CED bekannt. Certai wird ausschließlich den Sponsor-Kunden von Alimentiv zur Verfügung stehen und neben den zentralen Lesediensten von Alimentiv erweiterte Dateneinblicke bereitstellen.

Certai wurde auf der Grundlage eines umfassenden globalen Datensatzes anonymisierter CED-Koloskopie-Videos entwickelt, wobei die Datenkennzeichnung und die klinische Aufsicht von den weltweit führenden Experten für die Beurteilung und Bewertung von CED in klinischen Studien übernommen wurden. „Die Verwendung von Certai ist vergleichbar damit, die weltweit führenden CED-Experten an seiner Seite zu haben", sagt Dr. Michael Byrne, CEO, Satisfai Health. Dr. Remo Pannacione, ein weltweit führender Experte in der Entwicklung von Therapien für CED, erklärte weiter, dass „die Standardisierung der Beurteilung von Krankheiten durch KI uns eine völlig neue Ebene von Einblicken verschafft, welche die Art und Weise, wie wir Daten kontrollieren und analysieren, grundlegend verändern kann, um letztlich bessere Ergebnisse in allen Bereichen zu erzielen."

Certai wird in Notō, der multimodalen Bildgebungsplattform von Alimentiv, verfügbar sein, die eine einzigartige End-to-End-Lösung zur Unterstützung der Bildprüfung und der zentralisierten Bewertung bietet. „Die technische Integration der Produkte von Satisfai in die Software von Alimentiv bildet die Grundlage für die zukünftigen fortschrittlichen Möglichkeiten der digitalen Biomarker-Identifizierung, der Präzisionsmedizin und der Begleitdiagnostik. Wir freuen uns sehr, diese Fortschritte in der digitalen Analyse in unser Portfolio aufzunehmen", sagte Jeff Smith, CEO von Alimentiv. Durch die Sicherung dieser spannenden neuen Technologien für die Nutzung durch Sponsor-Kunden wird Alimentiv weiterhin die Branche mit detaillierteren, genaueren Analysen, äußerst wettbewerbsfähigen Studienkosten und schnelleren Zeitplänen anführen. Certai ist kein Medizinprodukt und wird von medizinischem Fachpersonal nicht zur klinischen Entscheidungsfindung oder zur Versorgung von Patienten eingesetzt.