Kissigs Portfoliocheck: EOG Resources bringt Joel Greenblatt frische Energie ins Depot

Kissigs Portfoliocheck " nehme ich regelmäßig für das " In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.





Joel Greenblatt über die Schulter. Er bevorzugt günstige und gute Unternehmen, die im Idealfall einen Katalysator aufweisen, damit absehbare Erfolge möglichst zeitnah eintreten. Auch deshalb setzt er gerne auf Sondersituationen, wie zum Beispiel Spin-offs. Greenblatt ist einer der erfolgreichsten Value Investoren und einem breiten Publikum durch seine Bestseller-Bücher bekannt, vor allem durch seine "Börsenzauberformel". Mit dieser setzt Greenblatt auf ein regelbasiertes System, das nur wenige Bilanz- und Wirtschaftskenntnisse voraussetzt und somit für den Privatanleger einfach anzuwenden ist. Es basiert auf lediglich zwei Kennzahlen und zwar der Kapitalrendite (ROIC, Return on Invested Capital) und der Gewinnrendite. Und Greenblatts Zauberformel funktioniert! Zwischen 1985 und 2006 erzielte er eine durchschnittliche Rendite von 40 %. In meinem 237. Portfoliocheck blicke ich wiederüber die Schulter. Er bevorzugt günstige und gute Unternehmen, die im Idealfall einen Katalysator aufweisen, damit absehbare Erfolge möglichst zeitnah eintreten. Auch deshalb setzt er gerne auf Sondersituationen, wie zum Beispiel Spin-offs. Greenblatt ist einer der erfolgreichsten Value Investoren und einem breiten Publikum durch seine Bestseller-Bücher bekannt, vor allem durch seine "". Mit dieser setzt Greenblatt auf ein regelbasiertes System, das nur wenige Bilanz- und Wirtschaftskenntnisse voraussetzt und somit für den Privatanleger einfach anzuwenden ist. Es basiert auf lediglich zwei Kennzahlen und zwar der Kapitalrendite (ROIC, Return on Invested Capital) und der Gewinnrendite. Und Greenblatts Zauberformel funktioniert! Zwischen 1985 und 2006 erzielte er eine durchschnittliche Rendite von 40 %.





Zum Ende des 2. Quartals 2023 hatte Joel Greenblatts Portfolio von Gotham Capital einen Wert von 4,6 Mrd. USD nach 4,13 Mrd. im Vorquartal und enthielt 1.296 Werte, darunter 148 Neuaufnahmen. Seine Turnoverrate lag erneut bei hohen 19 %. In seinem breit gestreutem Portfolio führen weiterhin Technologiewerte mit 19,2 % (Q1/23: 17,8 %). Industriewerte folgen mit einer unveränderten Gewichtung von 12,1 %. Zyklische Konsumwerte schließen sich mit 10,4 % (Q1/23: 10,7 %) an, vor Gesundheitsaktien mit 10,2 % (Q1/23: 10,3 %) und Finanzwerten mit 5,8 % (Q1/23: 6,9 %). Trotz des hohen Umschlags im Depot hat sich an der Sektorgewichtung kaum etwas geändert; in den Aktienkursen des Finanzsektors wirkte die "kleine Finanzkrise" noch nach und reduzierte dessen Gewichtung im Verhältnis zu den anderen Sektoren.





Apple, dem wertvollsten Unternehmen der Welt, wo er im Vorquartal noch um 15 % reduziert hatte. Im Energiebereich setzte Greenblatt andere Prioritäten. Bei First Solar baute sein Aktienpaket um 90 % ab, beim Green-Energy-Anbieter Constellation Energy um 72 % und beim Energieversorger Exelon reduzierte er um 90 %. Allerdings stockte er seinen Bestand bei EOG Resources deutlich um über 135 % auf. Für das Engagement beim größten unabhängigen Onshore-Ölproduzenten in den USA sprechen gleich mehrere Gründe... Greenblatt setzt weiter auf einen Marktaufschwung, vor allem der Schwergewichte, so dass er seinen S&P 500 ETF Trust ETF um weitere 18 % aufstockte. Dazu passend ist sein Wideraufstocken um 30 % bei, dem wertvollsten Unternehmen der Welt, wo er im Vorquartal noch um 15 % reduziert hatte. Im Energiebereich setzte Greenblatt andere Prioritäten. Bei First Solar baute sein Aktienpaket um 90 % ab, beim Green-Energy-Anbieter Constellation Energy um 72 % und beim Energieversorger Exelon reduzierte er um 90 %. Allerdings stockte er seinen Bestand beideutlich um über 135 % auf. Für das Engagement beim größten unabhängigen Onshore-Ölproduzenten in den USA sprechen gleich mehrere Gründe...