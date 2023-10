Tesla bekommt seine E-Autos nicht mehr so leicht los wie in früheren Jahren. Der Marktführer bei reinen Elektroautos hat - nach einem Rückgang der Auslieferungen im vergangenen Quartal - erneut die Preise für seine wichtigsten Modelle in den USA gesenkt. So lag der Einstiegspreis für das Model 3 am letzten Freitag bei 38.990 Dollar - das waren 1250 Dollar weniger als bisher. Schon wenige Tage zuvor hatte der Elektroautohersteller eine günstigere Version des Kompakt-SUV Model Y wieder ins Angebot genommen. An der Börse kam die Nachricht gar nicht gut an. Tesla-Aktien verloren gestern zeitweise rund zwei Prozent. Weiters wird die Ausgabefreudigkeit der Amerikaner unter anderem von gestiegenen Zinsen gebremst. Im übergeordneten Bild hat Tesla einige Schwierigkeiten zu meistern.

