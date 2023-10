Nachhaltige Mobilität fördern BearingPoint jetzt auch Team Consultant für das Team Sonnenwagen Aachen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Das zukunftsweisende Projekt des Solarrennwagen-Teams

der RWTH Aachen und der FH Aachen zeigt das enorme Potenzial von Solarenergie,

deutscher Ingenieurskunst und innovativen sowie nachhaltigen

Mobilitätskonzepten. Die Management- und Technologieberatung BearingPoint

unterstützt das Team Sonnenwagen Aachen e.V. seit 2021 als Innovationspartner

und seit Neuestem auch als Team Consultant. "Mit dem neuen Solarmobil wird das

Sonnenwagen-Team bei der World Solar Challenge 2023 in Australien ganz vorne

mitfahren", sagt Christoph Landgrebe, Partner und Automotive-Experte bei

BearingPoint.



Der neueste Solarrennwagen des Teams Sonnenwagen Aachen e.V. "Covestro Adelie" -

benannt nach dem besonders aerodynamischen Adelie Pinguin - steht bereits in den

Startlöchern für die Ende Oktober stattfindende World Solar Challenge 2023 in

Australien. BearingPoint fördert seit 2021 das innovative und nachhaltige

Mobilitätsprojekt als Innovationspartner

(https://www.bearingpoint.com/de-de/insights-events/sonnenwagen/) und ist seit

2023 auch Team Consultant. Ziel der Partnerschaft ist es, das Team Sonnenwagen

Aachen mit Beratungsleistungen, insbesondere im Bereich Projektmanagement und

Teamführung, zu unterstützen und somit technische Innovation und nachhaltige

Mobilität zu fördern.