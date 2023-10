(Wiederholung aus technischen Gründen)



BERLIN (dpa-AFX) - Der Vizechef der Grünen-Bundestagsfraktion, Konstantin von Notz, fordert von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) "unverzüglich" ein Betätigungsverbot für die Hamas und ihre Unterstützer in Deutschland angesichts der aktuellen Lage in Israel. Dem "Handelsblatt" (Dienstag) sagte von Notz, aus aktueller Perspektive würden zu wenig Maßnahmen gegen die Hamas in Deutschland ergriffen. "Die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie gegen ihre Feinde bemisst sich entscheidend auch am Umgang mit Antisemitismus", sagte der Grünen-Politiker. In Deutschland ist die Hamas zwar nicht verboten, da sie keine Vereinsstruktur besitzt, jedoch besteht die Möglichkeit, ein Betätigungsverbot gegen sie zu erlassen.

Zudem sprach sich von Notz für die Schließung des "Islamischen Zentrums Hamburg" (IZH) aus, welches vom Hamburger Verfassungsschutz als vom Iran gesteuert und extremistisch bewertet wird. Das Zentrum steht bereits unter Beobachtung des Geheimdienstes./jel/DP/stw