Eka gewinnt die Auszeichnung „Commodities Technology House of the Year" im Rahmen der Energy Risk Asia Awards 2023

NEW YORK, 10. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Eka Software Solutions, ein führender Anbieter von Cloud-basierten Lösungen für Unternehmenshandel und Risikomanagement, fühlt sich geehrt, im Rahmen der Energy Risk Asia Awards des Jahres 2023 als „Commodities Technology House of the Year" ausgezeichnet worden zu sein. Eka hat die Auszeichnung in dieser Kategorie für seine Einführung von technologischen Neuerungen im Rohstoffsektor erhalten.

Der Erhalt der Auszeichnung als „Commodities Technology House of the Year" unterstreicht Ekas Engagement, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr wahres Potenzial auf den Energiemärkten voll auszuschöpfen und die Fähigkeiten einer Cloud-basierten Plattform für Energiehandel und Risikomanagement (ETRM – Energy Trading and Risk Management) zu nutzen. Eka ist bestrebt, Kundenerfolg und Kundenzufriedenheit an die Spitze all seiner Aktivitäten zu stellen. Die Cloud-basierte ETRM-Plattform von Eka hilft Unternehmen dabei, Einblicke in Echtzeit zu erlangen, auf Daten beruhende Entscheidungen zu treffen und Risiken proaktiv zu verwalten.