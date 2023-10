Wirtschaft Dax startet deutlich im Plus - Berichtssaison beginnt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt ist am Dienstag mit deutlichen Gewinnen in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.350 Punkten berechnet, 1,5 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste befanden sich die Aktien von RWE, Adidas und Vonovia, Abschläge gab es entgegen dem Trend nur bei Siemens Energy. "Fürs Erste haben die Börsen den Israel-Schock erstaunlich schnell abgeschüttelt", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Ein Grund für die Stärke am Aktienmarkt sei sicherlich die verstärkte Nachfrage nach dem sicheren Hafen der Staatsanleihen: "Diese Nachfrage drückt die Zinsen. Und die sinkenden Zinsen geben dem Aktienmarkt jetzt die Luft zum Atmen zurück."