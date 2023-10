Ekosolve-Pilotanlage produziert erfolgreich Lithiumchlorid aus Lithiumsole von Pocitos 1 von Recharge

Vancouver (British Columbia), 10. Oktober 2023 / IRW-Press / - Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass die Ekosolve-Pilotanlage Lithiumchloridsalz („LiCl“) mit einer Reinheit von über 99 % aus Solen produziert hat, die im Rahmen des Bohrprogramms 2022 des Unternehmens beim Lithiumsoleprojekt Pocitos 1 in der Nähe der Gemeinde Pocitos in der argentinischen Provinz Salta entnommen wurden.

Es wurden Untersuchungen hinsichtlich der Effizienz der Abscheidung und Reinigung von Lithium sowie der Entfernung von Kationen durchgeführt, wobei Bor, Calcium, Kalium und Magnesium in die Lösungsmittel extrahiert und Natrium in die Sole gestrippt wurde. Wie bereits zuvor bekannt gegeben, konnte das Ekosolve Lithium Solvent Exchange Extraction-Verfahren 94,9 % des Lithiums („Li“) aus den Solen extrahieren, die vom DDH3-Bohrprogramm 2022 des Unternehmens stammen.

Die Solen wurden in der Ekosolve-Pilotanlage unter Anwendung des zehnstufigen Extraktions-, Wasch- und Strippverfahrens EkosolveTM verarbeitet, um Lithiumchlorid zu produzieren, das als Endprodukt im Rahmen der Abnahmeabsichtserklärung zwischen Recharge und Richlink Capital Pty. Ltd. („Richlink“) und dessen Kunden hinsichtlich der Lieferung von 10.000 bis 20.000 t LiCl pro Jahr (die „geplante Lieferungstransaktion“) vorgesehen ist.

Diese Studie und dieser Prozess waren ein Vorentwicklungsschritt für die Performance der Ekosolve-Extraktion hinsichtlich der vollständigen Hochskalierung der Ekosolve-Lithiumsole-Extraktionsanlage von 10.000 bis 20.000 t pro Jahr im Rahmen des am 27. September 2022 bekannt gegebenen Technologielizenzabkommens des Unternehmens für das Projekt Pocitos.

Abb. 1: Dr. April Li bei der Durchführung von Untersuchungen in der Ekosolve-Pilotanlage an der Universität von Melbourne – Melbourne (Australien)

Der nächste Schritt ist die Weiterverarbeitung des Lithiumchlorids zur Herstellung und Untersuchung von Lithiumcarbonat aus den Solen von Pocitos.

Erfahren Sie mehr über das Ekosolve-Verfahren auf der Website von Recharge: https://recharge-resources.com/technology/

CEO David Greenway sagte: Wir freuen uns über die Ergebnisse der Ekosolve-Pilotanlage, die mit einer beeindruckenden Solegewinnungsrate von 94,9 % und der erfolgreichen Produktion von Lithiumchlorid sowie der bevorstehenden Verarbeitung von Lithiumcarbonat die potenzielle Machbarkeit des Projekts verdeutlichen. Das Unternehmen erwartet mit Spannung die erste Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101, die zurzeit von WSP Australia erstellt wird und die aufregenden Zeiten unterstreicht, die vor Recharge, dem Projekt Pocitos 1 und seinen Stakeholdern liegen.“

Ekosolve-Vorentwicklungsstudien haben zuvor gezeigt, dass die Bereitstellung eines Soleflusses von über 35.000 Megalitern pro Jahr mit einem Li-Gehalt von 110 ppm und mehr als wirtschaftlich erachtet wurde. Recharge hat im Jahr 2022 ein Bohrprogramm bei Pocitos 1 erfolgreich abgeschlossen, das 169 ppm Li und über einen Zeitraum von zwei Wochen durchschnittlich 161 ppm Li ergab. Alle drei Bohrlöcher bei Pocitos wiesen außergewöhnliche Soledurchflussraten auf.

Das Ekosolve Lithium Solvent Exchange Extraction-Verfahren kann die Verarbeitung der Solen effizient durchführen, um Lithiumcarbonat mit einem Gehalt von über 99,5 % und einer Gewinnungsrate von 96% zu produzieren, was alle bis dato verfügbaren Ionenaustausch- oder Adsorptionsverfahren bei Weitem übertrifft. Ekosolve wurde von der Universität von Melbourne in Australien an die unnotierte Aktiengesellschaft Ekosolve Limited lizenziert.

Über das Lithium-Sole-Projekt Pocitos

Das Projekt Pocitos befindet sich etwa 10 km von der Gemeinde Pocitos entfernt, wo es Gas, Strom und Internetzugang gibt. Pocitos (1 & 2) erstreckt sich über rund 1.352 Hektar und ist über eine Straße erreichbar. Zusammengerechnet wurden über 2 Millionen USD in die Exploration investiert, um das Projekt zu erschließen; diese Arbeiten umfassten Oberflächenprobenahmen, Schürfgrabungen, geophysikalische TEM- und MT-Messungen und DDH-Bohrungen, die hervorragende Soleflussergebnisse lieferten. Die Standorte für unmittelbare Folgebohrungen wurden bereits geplant und Genehmigungen liegen vor, bis die endgültigen Einzelheiten vorliegen.

Lithiumwerte von bis zu 169 ppm Li aus Laboranalysen, die von Alex Stewart durchgeführt wurden, wurden während der Bohrkampagnen des Projekts erst im Dezember 2022 festgestellt. In Diamantbohrlöchern im HQ-Format mit einer Bohrtiefe von 409 Metern wurde eine Probenahme mittels Doppelpacker durchgeführt. Es wurde beobachtet, dass der Solestrom mehr als fünf Stunden lang anhielt. Alle Löcher wiesen außergewöhnliche Soleflussraten auf.

Abb. 5: Lageplan der Lithium-Claims bei Pocitos

Qualifizierter Sachverständiger

Phillip Thomas, BSc Geol, MBusM, FAusIMM, MAIG, MAIMVA, (CMV), ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den Bestimmungen von NI 43-101, hat die technischen Informationen, die die Grundlage für Teile dieser Pressemitteilung bilden, geprüft und die hierin enthaltenen Offenlegungen genehmigt. Panopus Pte Ltd besitzt 50% von Ekosolve Limited und Phillip Thomas besitzt 100% von Panopus Pte Ltd.

Herr Thomas ist vom Unternehmen unabhängig und KEIN Aktionär von Recharge Resources. Herr Thomas besuchte das Konzessionsgebiet zwischen dem 15. und 22. Januar 2023 und dem 8. und 10. Mai 2023, um den Bohrkern und die Bohrungen zu besichtigen und festzustellen, ob zusätzliche Durchflussmessungen arrangiert werden könnten.

Über Recharge Resources

Recharge Resources ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung der Produktion von hochwertigen Batteriemetallen konzentriert, um daraus umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen und so den Anforderungen des Wachstumsmarktes für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden.

