Weniger Teenagermütter in Deutschland 2022 wurden 6 Kinder je 1 000 Frauen zwischen 15 und 19 Jahren geboren

WIESBADEN (ots) - Teenagergeburten in den vergangenen zwei Jahrzehnten

hierzulande und weltweit stark rückläufig



Die Zahl der Geburten von Teenagermüttern ist in den vergangenen Jahrzehnten

deutlich zurückgegangen - in Deutschland und weltweit. Im Jahr 2022 wurden in

Deutschland durchschnittlich 6 Kinder je 1 000 weibliche Teenager zwischen 15

und 19 Jahren geboren. Im Jahr 2000 waren es noch 13, wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) anlässlich des Weltmädchentags am 11. Oktober mitteilt. Die

Zahl der geborenen Kinder von 15- bis 19-Jährigen Müttern sank im selben

Zeitraum von 29 140 auf 10 999. Im Jahr 2000 lebten hierzulande 2,25 Millionen

weibliche Jugendliche im entsprechenden Alter, 2022 waren es 1,87 Millionen.



Der Weltmädchentag wurde von den Vereinten Nationen (UN) ins Leben gerufen, um

auf Benachteiligungen von Mädchen und jungen Frauen hinzuweisen.

Teenagerschwangerschaften schränken die persönliche Entwicklung sowie die

Möglichkeiten der Schul- und Berufsausbildung ein. Ihre Zahl wird deshalb im

Rahmen der UN-Nachhaltigkeitsstrategie überwacht.