BARCLAYS stuft Just eat PENCE auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 1710 auf 1740 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Für die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Online-Dienstleister und -Händler sei er insgesamt nicht ganz so zuversichtlich, auch wenn es einige Lichtblicke gegeben haben dürfte, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts niedrigerer Vergleichswerte aus der Vergangenheit sollte der Anlegerfokus auf verbraucherorientierten Namen mit einem beschleunigten Wachstum im dritten Quartal liegen./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / 20:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Just Eat Takeaway.com Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,87 % und einem Kurs von 11,85EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Just eat PENCE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17,4

Kursziel alt: 17,1

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m