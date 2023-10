Neuer Nahost-Krieg: Ist die Erholung des Goldpreises von Dauer?

Am Montag kletterte der Preis für das gelbe Edelmetall zeitweise um rund 1,6 Prozent auf über 1.860 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) und damit auf den höchsten Stand seit einer Woche. Inzwischen ist er aber wieder leicht unter die Marke von 1.860 US-Dollar gefallen.





Analysten der CMP Group sind skeptisch, was eine längerfristige Erholung des Goldpreises angeht. "Die Probleme im Nahen Osten dürften nicht kurzfristig gelöst werden, aber die Spannungen vom Wochenende könnten sich abbauen. Dies, zusammen mit der gesunden wirtschaftlichen Lage in den USA und einer möglichen Aufwärtsüberraschung bei den US-Inflationsdaten später in dieser Woche, könnte die Goldpreise wieder in Richtung 1.820 Dollar drücken", heißt es in einer Anlegernotiz vom Montag.