Weiterbildungsstudie Lernangebote sind noch zu selten auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Mitarbeitenden ausgerichtet

Köngen (ots) - Strategische Weiterbildung hilft Unternehmen, dem

Fachkräftemangel zu begegnen, indem sie das künftig benötigte Know-how

rechtzeitig erkennen und ihre Mitarbeitenden mit den entsprechenden Kompetenzen

ausstatten. Laut der Studie "Zukunft Weiterbildung" zielt aktuell bereits gut

jede zweite Weiterbildung auf die Vermittlung künftig benötigter Fähigkeiten ab.

Allerdings bemängeln 53 Prozent der Teilnehmenden an Weiterbildungsmaßnahmen,

dass sich Führungskräfte und Personalabteilung bei der Konzeption der Angebote

zu wenig abstimmen. Für die Studie wurden im Auftrag der Staufen Akademie mehr

als 1.000 Arbeitnehmer*innen in Deutschland befragt.



"Der demografische Wandel führt dazu, dass schon heute in nahezu allen

Unternehmen Fachkräfte fehlen", sagt Lea Buchmüller, Head of Academy bei der

Staufen AG. "Es ist jedoch ein Fehler, die Lücken ausschließlich durch externe

Rekrutierung schließen zu wollen. Genauso wichtig ist es, die vorhandenen

Fachleute sowie den Nachwuchs aus den eigenen Reihen kontinuierlich fit für die

Zukunft zu machen." Themen wie die Erschließung neuer Geschäftsfelder, die

zunehmende Automatisierung und der Einsatz neuer Technologien machen die

betriebliche Weiterbildung daher zu einem Erfolgsfaktor im Unternehmen.