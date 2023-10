The Winner Takes It All - SmallCap versus BigCap

In den vergangenen Jahren gab es nur ein Credo: The winner takes it all.

Dominanz der Großkonzerne und die Herausforderungen für Kleinunternehmen

Kleine Unternehmen, egal ob erfolgreich oder nicht, und egal. wie günstig sie bewertet sind, wurden von Anlegern gemieden. Ich untersuche, ob Großkonzerne einfach erfolgreicher sind, oder ob es andere Gründe für die vergleichsweise schlechte Performance der Aktien kleiner Unternehmen gibt.

Großkonzerne, also Big Cap Unternehmen, haben in den vergangenen Jahren die Aktienmarktrallye gezogen. Apple, Alphabet, Tesla, Meta und Amazon haben die US-Indizes auf Rekordhöhen gezogen, während kleinere Unternehmen zurückgelassen wurden.



In Deutschland verzeichnete Linde den größten Zuwachs. Aufgrund von Indexvorschriften konnte Linde jedoch nicht über eine bestimmte Größe hinauswachsen, das Unternehmen ging daher in die USA und wächst nun dort kräftig weiter. Linde fehlt nun, um den DAX weiter nach oben zu ziehen.



Diese Tage bin ich über eine Graphik gestolpert, die diesen Umstand schön veranschaulicht:





Abbildung 3: Kleine Unternehmen haben schlechter performt als große





Zu sehen ist die jährliche Unter- oder Overperformance der Aktien kleiner Unternehmen (SmallCap) gegenüber dem S&P 500. Nur 1998 liefen SmallCap Aktien im Vergleich zum S%P 500 noch schlechter als in diesem Jahr (orangene Balken). Dabei haben wir gerade einmal drei Viertel des Jahres hinter uns.

Suche nach Wert: Die Herausforderung, "günstige" Aktien zu identifizieren

Ich habe im vergangenen Jahr viel Zeit darauf verwendet, "günstige" Aktien zu finden. Diese habe ich insbesondere bei den kleineren Unternehmen gefunden: PVA Tepla, Sto, Medios und Nynomic.



Doch "günstig" ist derzeit nicht gefragt. Die Zinsen steigen und Anleger vermuten bei Großkonzernen einen besseren Zugang zu frischem Kapital. Da spielt es keine Rolle, dass ich alle kleinen Unternehmen darauf abgeklappert habe, dass sie über ausreichen Liquidität verfügen bzw. nur eine sehr geringe Verschuldung besitzen, damit das hohe Zinsniveau nicht zur Belastung wird. Doch offensichtlich war ich bereits viel zu detailverliebt, denn der flüchtige Anleger kaufte lieber die Aktien der Großkonzerne.



Die vergleichsweise schlechtere Entwicklung im SmallCap-Bereich hält nun schon viele Jahre an, wie Sie der Graphik entnehmen können. Irgendwann muss es doch auch mal zu einer Gegenreaktion kommen, sei es durch einen Ausverkauf im BigCap-Bereich, oder aber durch eine Aufholjagd der SmallCap Aktien.