Durchstarten mit Immobilien-Crowdinvesting: Tipps der W&L AG

In Immobilien investieren, auch bei schmalerem Budget? Das ist möglich! In den letzten Jahren gewinnt das Modell „Crowdinvesting für Immobilien“ stark an Zulauf. Es bietet jedem die Möglichkeit, in millionenschwere und renditeträchtige Immobilienprojekte zu investieren und im besten Fall auch Gewinne zu erzielen, selbst als Kleinanleger.

Christoph Straube, Vorstand der W&L AG, weiß, warum Immobilien-Crowdinvesting für Anleger so attraktiv ist.

Wie genau ist Crowdinvesting für Immobilien gestaltet?

Dabei handelt es sich um eine Form der Kapitalbeschaffung, bei der eine Gruppe von Menschen (die Crowd) Geld sammelt, um in Immobilienprojekte zu investieren. Selbst bei begrenztem Budget bietet dieses Investitionsmodell Anlegern die Chance, sich an umfangreichen Immobilienprojekten anteilsweise zu beteiligen, die normalerweise jenseits ihrer finanziellen Möglichkeiten liegen würden.

Funktionsweise des Investments

Die Investorengruppe formiert sich in der Regel über Online-Plattformen, auf denen die beteiligten Anleger ihre Geldmittel bündeln. Jeder Investor erhält dafür im Gegenzug Anteile am Immobilienprojekt und profitiert dadurch verhältnismäßig von den zukünftigen Mieteinnahmen oder dem Verkaufserlös.

Genauer betrachtet, gliedert sich die Investitionsform in die folgenden Prozessschritte auf.

Projektauswahl

Investorenbeitritt

Kapitalbeschaffung

Projektumsetzung

Renditen- oder Gewinnausschüttung

Projektauswahl: Zunächst wählt ein Immobilienentwickler ein Projekt aus, für das Kapital benötigt wird. Dabei kann es sich um den Bau eines neuen Wohnkomplexes, die Renovierung eines historischen Gebäudes beziehungsweise die Entwicklung eines Gewerbegebäudes handeln. Durch seine Planungen kann er die Finanzierungsschwelle genau festlegen, die durch die Einlagen der Investoren erreicht werden muss.

Investorenbeitritt: Die Investoren, die sich für das Projekt entscheiden, kommen über ein Portal zusammen. Auch Kleinanleger sind willkommen, denn Investitionen ab 100 Euro sind je nach Plattform oder Projekt bereits möglich.

Kapitalbeschaffung: Die Investments werden bis zum Erreichen der Finanzierungsschwelle gesammelt, um mit diesem Kapital das Projekt zu realisieren.

Projektumsetzung: Der Immobilienentwickler übernimmt alle Schritte der Umsetzung, die unter anderem Planung, Bau oder Renovierungen der Immobilie umfassen.

Rendite: Mit erfolgreichem Abschluss des Projektes erhalten die Investoren ihre Rendite in Form von Zinsen, Mieteinnahmen oder einem Anteil am Verkaufserlös zurück.

Was macht Crowdinvesting so attraktiv?

Wie bei jeder Geldanlage sollten Investoren immer einen Blick auf die Vorteile werfen. Im Fall des Crowdinvestings zeigen sich sechs große Vorteile auf:

Diversifikation: Crowdinvesting ermöglicht den Investoren, ihr Portfolio in mehrere Immobilienprojekte zu streuen. Dies reduziert das Investitionsrisiko im Vergleich zur Investition in nur eine einzelne Immobilie.

Niedriger Einstieg: Im Normalfall erfordern Investitionen in Einzelimmobilien hohe Summen. Beim Crowdinvesting hingegen macht die Masse an Anlegern den Unterschied. Das ermöglicht die Beteiligung mit einem geringen Budget.

Professionelle Projektverwaltung: Professionelle Immobilienentwickler oder Projektmanager übernehmen die zentrale Umsetzung für die Anlegergruppe.

Renditepotenzial: Immobilienprojekte bieten meist langfristig, attraktive Renditen, sei es durch Mieteinnahmen, Wertsteigerung oder Verkaufsgewinne.

Geringe Gebühren: Ein entscheidender Vorteil dieses Investmentansatzes ist die Kostenersparnis, da für Anleger in der Regel verhältnismäßig geringe Zusatzgebühren anfallen.

Überschaubarer Anlagezeitraum: Anlagen in Immobilien-Crowdinvesting erfolgen im Schnitt über die Dauer von eineinhalb bis vier Jahren. Nach dem Abschluss der geplanten Maßnahmen erfolgt die Ausschüttung an die Investorengruppe.

Risiken des Crowdinvestings

Wie bei allen Anlagemodellen, gilt zu beachten, dass die potenziell hohen Renditen auch mit entsprechenden Anlagerisiken einhergehen. Im schlimmsten Fall, etwa der Insolvenz des Projektentwicklers, besteht die Gefahr eines kompletten Kapitalverlustes. Diese Risiken lassen sich jedoch über die Kapitalstreuung minimieren.

W&L AG: Jede Projektentwicklung braucht eine gute Leitung

Als erfahrener Projektentwicklungsunternehmen weiß Christoph Straube, Vorstandsmitglied der W&L AG, was jeder Anleger beachten sollte, wenn er sich für ein Crowdinvestment entscheidet. „Vordergründig muss der Fokus auf dem ausschreibenden Projektleiter, dessen Expertise und vor allem seinen Informationen zum Projekt liegen.“

Laut dem Experten sollte der zuständige Projektentwickler von Beginn an transparent kommunizieren, welche Aufwände und potenziellen Risiken aus dem Projekt entstehen können. Das fängt bereits mit einer klar verständlichen Projektausschreibung an.

Denn das Kapital fließt sowohl in die Arbeitsleistung der beteiligten Unternehmen als auch in Materialien und Gerätschaften. Die Verteilung der Kapitalsumme muss für alle Beteiligten nachvollziehbar sein, um zu wissen, wofür das Geld eingesetzt wird. Zudem ermöglicht der genaue Einblick für das geübte Auge die Einschätzung, ob die prognostizierten Gewinne realistisch angesetzt wurden.

Generell sieht Christoph Straube, auch aus seiner eigenen Erfahrung, Projektentwicklungen in Kombination mit dem Crowdinvesting als großen Vorteil an. „Jedes Immobilienprojekt braucht Erfahrung, Zeit und Aufwand – all das bieten die Experten und sorgen zeiteffektiv für die gewünschten Effekte der Anlage.“