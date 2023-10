Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Mehrweg soll endlich zum Standard im Außer-Haus-Verzehr werden,das ist das Ziel von " mehrweg.einfach.machen " - eine vom WWF Deutschland, vonProjectTogether und dem Mehrwegverband Deutschland initiierte Umsetzungsallianz.Ab heute geht das Bündnis in eine deutschlandweite Offensive und startet unterdem Motto #MehrMehrweg zahlreiche Initiativen. Die gesetzlichen Voraussetzungenfür Mehrweg-to-Go sind mit der Mehrwegangebotsplicht seit Januar da: AlleAnbieter:innen für den Außer-Haus-Verzehr, darunter Gastronomie, Catering,Lieferdienste und Lebensmitteleinzelhandel müssen eine Mehrweg-Alternative zuEinwegprodukten anbieten. Trotzdem bleibt Mehrweg weitgehend ungenutzt. Egal obbeim Coffee-to-Go oder an der Salatbar - die Mehrheit der Konsument:innen greiftnoch immer wie selbstverständlich zu Einweg statt zu wiederverwendbarenLösungen.Allein 2022 wurden laut WWF in der deutschen Gastronomie mehr als 13 MilliardenEinwegbehälter ausgegeben, daraus resultierten über 250.000 Tonnen Müll. "Nichtmal ein Prozent der ausgegebenen To-Go-Verpackungen war wiederverwendbar. Auchnach Einführung der Mehrwegangebotspflicht wird Mehrweg in der Praxis noch nichtgelebt. Die jahrzehntelange Einwegroutine führt dazu, dass die Herstellung undEntsorgung von Wegwerfverpackungen die Umwelt und das Klima enorm belasten",erläutert Caroline Kraas vom WWF Deutschland .Nirgends werden die praktischen Herausforderungen, die im Übergang zu einerressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft entstehen, so deutlich wie beimalltäglichen "Konsum-To-Go": Die Nachfrage der Konsument:innen nachkreislauffähigen Verpackungen ist noch zu gering, zudem fehlen Anreize zurNutzung dieser Systeme bei Letztvertreibenden und die Rückgabe-Infrastrukturensind fragmentiert. Mehrweg-to-Go zeigt, dass sich alte Konsummuster sich nurschwer durchbrechen lassen - und ein gemeinsamer Kraftakt notwendig ist."Die Mehrwegangebotspflicht ist klar hinter den Erwartungen vielerzurückgeblieben", sagt Sophia von Bonin von ProjectTogether . "Wir haben aberkeine Zeit, auf die Politik zu warten. Wir müssen jetzt Tatsachen schaffen - unddas heißt für unsere Umsetzungsallianz, die Letztvertreibenden, Städte undKommunen, Start-ups, die etablierte Wirtschaft sowie die Zivilgesellschaft insgemeinsame Handeln zu bringen. Gemeinsam müssen wir zeigen, dass Mehrweg eineechte Alternative ist."Dafür startet mehrweg.einfach.machen ab heute eine deutschlandweite Offensive:Unter dem Motto #MehrMehrweg werden eine Vielzahl an ineinander greifendenInitiativen umgesetzt, die zum Ziel haben, Mehrweg in die Breite zu bringen.Dazu gehören:- "Mehrweg: Erste Wahl" : Mehrweg-to-Go wird noch immer unzureichend