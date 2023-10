BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will bei der Außenwirtschaftsförderung den Fokus auf mehr Investitionen in den Klimaschutz legen. Das sehen neue klimapolitische Sektorleitlinien für Exportkredit- und Investitionsgarantien vor, zu denen nun Konsultationen unter anderem mit Wirtschaftsverbänden abgeschlossen sind. Wie es am Dienstag aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums hieß, ist das Ziel der neuen Leitlinien, Innovationen und klimafreundliche Technologien sowie den Export grüner Technologien ins Ausland zu fördern. Zugleich solle die Finanzierung klimaschädlicher Aktivitäten perspektivisch beendet werden.

Eng begrenzte Ausnahmen, unter denen eine Exportkreditgarantie noch übernommen werden kann, betreffen demnach vor allem den Sektor Gas. Eine Deckung für Gasförderprojekte kann übernommen werden, wenn etwa die Wahrung der nationalen Sicherheit das erfordert - also zum Beispiel zur Abwendung einer ernsthaften Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit.