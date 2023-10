Eureka Lithium beginnt im Herbst mit der Exploration in Nunavik und leistet wertvolle Arbeit für die lokalen Gemeinden

Vancouver (British Columbia), 10. Oktober 2023 / IRW-Press / – Eureka Lithium Corp. (CSE: ERKA) (OTC: SCMCF) (FWB: S580) („Eureka Lithium“, „Eureka“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Rahmen eines umfassenden Explorationsprogramms, das im Herbst in Nunavik fortgesetzt wird und zu dem in Kürze ein Fortschrittsupdate erwartet wird, sowie wertvolle Arbeiten für die lokalen Gemeinden in der Region Nunavik erfolgreich abgeschlossen hat. Zusammen mit dem Partner GroundTruth Exploration wurden unter anderem 200 Treibstofffässer verantwortungsvoll entsorgt und jahrzehntealte Helikopterteile entfernt, die von einem früheren Absturz in der Region stammen. Die freiwilligen Initiativen des Unternehmens unterstreichen das Engagement für den Umweltschutz und die Förderung guter Beziehungen zur örtlichen Gemeinde und den Behörden.