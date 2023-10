Lithos Crop Protect Invest AG und EIC investieren in grünere Landwirtschaft

Linz/Ennsdorf (ots) - Die Invest AG und der EIC-Fonds investieren in das

österreichische Start-Up Lithos Crop Protect, um den Markteintritt von

natürlichem Pflanzenschutz voranzutreiben.



Lithos Crop Protect ist ein innovatives Start-Up aus Österreich, das an neuen

Methoden für eine nachhaltigere Zukunft der Landwirtschaft forscht. Das

Unternehmen hat bereits jahrelange Forschungs- und Entwicklungsarbeit geleistet

und eine Technologie entwickelt, die einen natürlichen Pflanzenschutz durch

Störung der Fortpflanzung von Schädlingen ermöglicht. Damit erlauben

artspezifische Pheromone, die Schädlinge mittels Verwirrmethode in ihrem

Paarungsverhalten stören, schon in extrem geringer Konzentration eine effiziente

Schädlingsbekämpfung, die für alle anderen Organismen (wie z.B. Bienen), die

Umwelt und den Menschen völlig ungefährlich sind.