Cardiol Therapeutics veröffentlicht positive Studienergebnisse, die subkutan verabreichtem Cannabidiol in einem Modell der Herzinsuffizienz mit erhaltener Auswurffraktion eine kardioprotektive Wirkung bescheinigen

Präsentation von Datenmaterial im Rahmen des Heart Failure Society of America Annual Scientific Meeting 2023

Toronto, Ontario – 10. Oktober 2023 / IRW-Press / – Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) („Cardiol“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase mit Spezialisierung auf die Erforschung und klinische Entwicklung von antiinflammatorischen und antifibrotischen Therapeutika zur Behandlung von Herzerkrankungen, hat Studienergebnisse aus einem seiner internationalen Kooperationsforschungszentren bekannt gegeben, die anhand eines Modells der Herzinsuffizienz mit erhaltener Auswurffraktion („HFpEF“) belegen, dass subkutan verabreichtes Cannabidiol, der aktive pharmazeutische Wirkstoff in Cardiols neuartiger subkutaner Formulierung CRD-38 („SUBQ“) die Zunahme sowohl des Körpergewichts als auch des Herzgewichts verlangsamt und den Anstieg von wesentlichen Entzündungs- und Umbaumarkern des Herzens verhindert.

Die Studie wurde von Forschern des Instituto Tecnológico de Monterrey in Mexiko („TecSalud“) beim Heart Failure Society of America Annual Scientific Meeting 2023 („HFSA2023“) präsentiert. TecSalud ist eines der internationalen Kooperationsforschungszentren des Unternehmens, die alle auf das gemeinsame Ziel hinarbeiten, Produkte für eine bessere Behandlung von Herzkrankheiten zu entwickeln.

Dr. Andrew Hamer, seines Zeichens Chief Medical Officer und Head of Research & Development bei Cardiol Therapeutics, erklärt: „Die Bedeutung dieser Studie liegt in der klinischen Relevanz des präklinischen Modells selbst, das entwickelt wurde, um die Komorbiditäten Bluthochdruck, Fettleibigkeit und Stoffwechselstörungen, die bei Patienten mit Herzinsuffizienz mit erhaltener Auswurffraktion häufig auftreten, aufzuzeigen. Die am Wochenende im Rahmen der HFSA-Konferenz vorgestellten Ergebnisse zeigen eine Reihe kardioprotektiver Wirkungen von SUBQ-verabreichtem Cannabidiol auf und liefern zusätzliche Evidenz, welche die Entwicklung von CRD-38, unserer neuartigen SUBQ-Formulierung von Cannabidiol für die Behandlung der Herzinsuffizienz, unterstützt. Darüber hinaus sind wir überzeugt, dass unsere SUBQ-Formulierung das Potenzial für eine langanhaltende Wirkstofffreisetzung bietet, was eine weniger häufige Verabreichung und somit eine bessere Therapietreue von chronisch kranken Patienten ermöglicht.