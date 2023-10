Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - Banken und Versicherungen investieren Millionenbeträgein ihre Digitalisierung und den Kundenservice, aber nur ein Drittel derKund:innen bescheinigt ihnen Verbesserungen im Vergleich zu vor fünf Jahren.Dies ist das ernüchternde Ergebnis einer aktuellen Studie derUnternehmensberatung EUROGROUP CONSULTING (EGC), für die jeweils 1.000 Bank- undVersicherungskund:innen in Deutschland befragt wurden. Einer der Gründe dafür:Die Unternehmen holen das Feedback ihrer Kund:innen nicht ein und können somitauch nicht daraus lernen. So wurden laut der Umfrage lediglich 24 Prozent derBank- und 29 Prozent der Versicherungskund:innen nach ihrem letzten Kontakt umFeedback gebeten. Und das obwohl diese durchaus bereit sind, von ihrenErfahrungen zu berichten: 85 Prozent der Befragten würden laut der StudieFeedback geben - und das nicht nur mittels Sternchen oder Schulnote. Vier vonzehn Befragten würden eine ausführliche Bewertung in eigenen Worten formulieren."Unternehmen, die das Feedback ihrer Kunden und Kundinnen nicht einholen,verspielen entscheidende Wettbewerbsvorteile", erklärt Michael Matt, Partner beider Unternehmensberatung EGC. "Kontinuierlich Rückmeldungen zu erfragen, istessenziell, um die eigenen Prozesse und Leistungen den sich ändernden Umständenanzupassen." Und nur mittels Kunden-Feedback lasse sich gezielt an bestehendenSchmerzpunkten der Kund:innen arbeiten und wirklicher Mehrwert schaffen. InBezug auf den Service sei dies umso wichtiger, als sich die Finanzprodukteselbst kaum noch voneinander unterscheiden würden und der Kundenservice daherdie entscheidende Rolle bei der Anbieterauswahl spiele. Matt: "ExzellenterKundenservice ist eines der wichtigsten Differenzierungspotenziale, doch nur diewenigsten Unternehmen schaffen es, ihre Kunden wirklich zu begeistern.""Begeistert ist das neue Zufrieden" - aber nur 15 Prozent sind begeistertAuch hierfür liefert die Studie konkrete Zahlen. So sind nur 15 Prozent derKund:innen vom jüngsten Kontakt mit ihrer Bank, Sparkasse oder Versicherungbegeistert. Da hilft es auch nicht, dass die Mehrheit von 80 Prozent derBefragten zufrieden ist. Denn, so Matt: "Begeistert ist das neue Zufrieden."FinTechs sowie BigTechs wie Amazon und Apple würden extrem hohe Maßstäbe imHinblick auf schnelle und reibungslose Abläufe setzen. "Wer nicht mithaltenkann, verliert insbesondere die jungen Zielgruppen." Zudem würden dieUnternehmen in diesem Fall auf ein wichtiges Marketinginstrument verzichten.