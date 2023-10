toom setzt Maßstab für digitalen Kund innenservice / Baumarktkette erhält Auszeichnung als Gesamtsieger für sein digitales Serviceangebot (FOTO)

Köln (ots) - In einer unabhängigen Studie hat die Zeitschrift CHIP toom als

Branchenführer im Bereich "digitales Serviceangebot" im Baumarkt- und

Einzelhandelssektor ausgezeichnet. Diese Auszeichnung erfolgte nach einer

umfassenden Evaluierung von 236 Anbietern aus 15 bedeutenden Branchen, bei der

die digitale Präsenz und die Qualität der Leistungen geprüft wurden. toom bietet

seinen Kund:innen vielfältige Services über die App und toom.de, die das

Selbermachen noch einfacher machen.



Bereits seit Jahren können Kund:innen mit dem Service "Click & Reserve" Produkte

online reservieren und eine Stunde später kostenfrei in ihrem Markt abholen.

Ebenfalls möglich mit "Click & Deliver" ist auch die bequeme Lieferung bis an

die Haustür. Im Kölner Raum bietet toom in Zusammenarbeit mit dem Partner

"HomeRide" sogar die Möglichkeit, Bestellungen über die App aufzugeben und sie

noch am selben Tag per Cargo-Bike zu erhalten.