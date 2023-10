Systemausfall aus dem Nichts Netzwerke brauchen mehr Kontrolle - auch intern / Kritische Netzwerk-Probleme können oft wesentlich frühzeitiger verhindert werden

Köln (ots) - Wenn bei Unternehmen eine IT-Störung für Probleme oder gar

Produktionsausfälle sorgt, gilt der erste Gedanke zur Ursache einer

Hackerattacke. Aber auch interne Schwachstellen und Ereignisse können schnell

problematisch werden - ausgelöst von Datenanomalien oder Versäumnissen in der

Hardware-Wartung. "IT-Netzwerke sind heute das entscheidende Asset eines

Unternehmens. Neben der Architektur und laufenden Absicherung nach außen muss

ein Netzwerk auch intern rund um die Uhr auf Abweichungen von der Norm überwacht

werden. So besteht die Chance, eine kritische Situation vor einer Eskalation

über einen gewissen Zeitraum zu identifizieren und frühzeitig Schlimmeres zu

verhindern", sagt Andreas Schlechter, Geschäftsführer von Telonic. Das Kölner

Unternehmen ist spezialisiert auf die Planung und den Aufbau von Netzwerken und

übernimmt auch mit modernsten Software-Werkzeugen die Überwachung rund um die

Uhr. Denn zahlreiche Stellglieder in einem Netzwerk geben System-Logs aus -

Dateien, die alle Netzwerkereignisse verzeichnen und auflisten. Problematisch:

Unter tausenden unkritischen Einträgen gehen wichtige Hinweise auf sich

aufbauende Probleme meist aufgrund mangelnder Kapazitäten unter.



NSA: Network, Security und Analytics