Freiburg (ots) - Haufe Real Estate schließt das Geschäftsjahr 2022/23 erneut

erfolgreich ab. Wie bereits im Vorjahr wurden ein signifikantes Wachstum sowie

hohe Weiterempfehlungsraten durch Kund:innen verzeichnet.



Ein starker Zuwachs im Neukundengeschäft sowie eine signifikante Steigerung der

Weiterempfehlungsrate von Produkten und Support durch Haufe-Kund:innen waren

hauptverantwortlich für die erfolgreiche Performance von Haufe Real Estate im

vergangenen Geschäftsjahr. Insgesamt 130 Neukund:innen konnte der ERP-Spezialist

in den letzten 12 Monaten gewinnen. Als weiterer Indikator für die ausgebaute

Marktstellung sind 189 erfolgreich durchgeführte Projekte im Bereich

Kundenonboarding und Datenmigration nach Softwarewechsel zu nennen. Als Teil der

Haufe Group bettet sich die positive Entwicklung von Haufe Real Estate in die

insgesamt positive Geschäftsentwicklung der Freiburger Unternehmensgruppe ein. (

https://www.haufegroup.com/posts/die-haufe-group-se-schliesst-das-geschaftsjahr-

mit-starkem-umsatzwachstum-ab)





"Der Erfolg unserer Strategie, die Kundenzufriedenheit sowohl bei derEntwicklung neuer Produkte als auch in Service und Support als zentralenBaustein in den Mittelpunkt zu stellen, zeigt sich eindrucksvoll in dendiesjährigen Zahlen. Der Anstieg bei Neukund:innen ist ebenso bemerkenswert wiedie erreichte hohe Weiterempfehlungsrate als Gradmesser für die Zufriedenheitunserer Kund:innen" , so Ralf Jacobus, Chief Revenue Officer der Haufe-LexwareReal Estate AG.Die Branche setzt auf Lösungen und Know-how von HaufeDie großen Veränderungen der letzten Jahre, die zum Beispiel DSGVO, ESG undEU-Taxonomie sowie die Zertifizierung der Verwalter:innen nach sich ziehen,haben den Bedarf in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft nach digitalemFachwissen sowie businessrelevantem und rechtssicherem Know-how deutlich steigenlassen.Haufe Real Estate reagierte auf diese Lösungs- und Wissensnachfrage sowohl miteinem ausgebauten Produktportfolio als auch mit intensivierten strategischenPartnerschaften - etwa bei den Themen digitale Eigentümerversammlung,Vermietungsprozess, Mieterkommunikation und revisionssicheresDokumentenmanagement. Beachtliche Invests in den Bereichen Consulting,Kundenservice und -support ergänzten die technischen Innovationen.39 Mitarbeiter:innen durchliefen einen erfolgreichen Onboarding-Prozess, um denBedarf an Fachkräften zu decken und vergrößerten das Team auf insgesamt 238Mitarbeitende."Die Entwicklung smarter digitaler Lösungen wie die ressourcenschonendeAutomatisierung von Prozessen in ERP-Systemen werden wir in Zukunft weiterverstärken" , so Susanne Vieker, Chief Product Officer und Geschäftsleiterin derHaufe-Lexware Real Estate AG. "Die Innovationen des letzten Geschäftsjahreshaben dazu bereits entscheidend beigetragen."Innovative Angebote und Lösungen im FokusSo reagierte Haufe Real Estate auf den Trend nach smarten Softwareprodukten mitden intuitiv bedienbaren und prozessunterstützenden Apps Haufe PowerHelfer undHaufe Wohnungsübergabe. Sie ermöglichen Mitarbeiter:innen ausImmobilienverwaltungen und Wohnungsunternehmen zeit- und ortsunabhängig zuarbeiten.Die aktuelle Pressemitteilung ist auch online abrufbar in der RubrikPressemitteilungen unter: http://www.haufe.de/presseÜber die Haufe GroupDie Haufe Group ist ein führender B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- undArbeitsplatzlösungen, der in den Bereichen Software Solutions, Content undLearning bei der nachhaltigen Unternehmensentwicklung sowie der erfolgreichenGestaltung von Transformationsprozessen unterstützt. In den vergangenen 70Jahren hat sich die Haufe Group von einem erfolgreichen Verlagshaus zu einemumfassenden Corporate Services-Lösungsanbieter entwickelt. Mit starkenProduktmarken wie Haufe, Lexware, Haufe Akademie oder smartsteuer finden dieServices der Haufe Group Einsatz in DAX- und Großunternehmen, inmittelständischen Betrieben sowie in Kleinunternehmen und beiSolo-Selbstständigen. Die Haufe Group beschäftigt 2.650 Mitarbeitende an 12Standorten und konnte das Geschäftsjahr 2022/23 mit einem Umsatz von 510Millionen Euro abschließen.Über Haufe Real EstateHaufe Real Estate als Teil der Haufe Group SE ist ein führender Anbieterganzheitlicher ERP-Softwarelösungen für die Immobilien- und Wohnungswirtschaft.Als Zukunftspartner der Branche begleiten wir Kund:innen auf ihrem digitalen Wegund vernetzen unsere ERP-Software mit Partnertools. Umfassende Angebote zuFachwissen, Beratung & Weiterbildung ergänzen das am Markt einzigartigePortfolio.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.realestate.haufe.de/Pressekontakt:Haufe-Lexware GmbH & Co. KGBritta Drodofsky089 89517-115mailto:pressehaufe@haufe-lexware.comhttp://www.realestate.haufe.deSCRIPT Consult GmbHJulian Hajduk089 242 10 41-35mailto:j.hajduk@script-consult.dehttp://www.script-consult.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/107515/5622162OTS: Haufe