Japanischer Konjunktur-Boom: Goldman Sachs sieht zwei Rendite-Kracher!

Japan sei ein Lichtblick. Insbesondere die Banken würden sich von der Normalisierung der Zinssätze durch die Bank of Japan sowie von Unternehmensführungsreformen an der Tokioter Börse positiv beeinflusst zeigen, so Goldman-Analystin Makoto Kuroda gegenüber CNBC. Sie geht davon aus, dass "Verbesserungen der Ertragskraft bei den Banken" vom Markt bisher nicht eingepreist worden seien.

Vor allem die konstante Geldpolitik der Bank of Japan, die die Zinssätze bei minus 0,1 Prozent hält, käme bestimmten japanischen Aktien zugute. Darüber hinaus gibt es eine neue Reformvorschrift, die Unternehmen zu einer Erklärung auffordert, sobald sie unter das Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) von eins fallen. Was "die Bewertungen angeht, werden [die Banken] immer noch mit dem 0,6-fachen gehandelt, wobei die höchsten mit dem 0,8-fachen KBV gehandelt werden", so Kuroda. Zur Erklärung: Das KBV gibt die Marktkapitalisierung eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem Buchwert an. Ein Wert unter eins gilt als gut unter Investoren.