In welche Richtung geht der Ölpreis nach der Achterbahnfahrt?

Am Dienstag sank der Ölpreis sogar: So fiel West Texas Intermediate (WTI) unter 86 US-Dollar pro Barrel, nachdem er am ersten Handelstag nach dem Angriff um 4,3 Prozent gestiegen war. Der Preis für die Nordseesorte Brent fiel nach dem kräftigen Anstieg am Montag heute wieder unter die Marke von 88 US-Dollar pro Barrel.

Dennoch: Entspannung ist noch nicht in Sicht. Denn sollte der Nahostkonflikt auf weitere Staaten übergreifen, dann könnte das den Ölpreis und damit auch die Inflation im Euroraum erneut anheizen, sagte der niederländische Notenbankchef Klaas Knot gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sollte es hingegen zu keinem Flächenbrand kommen, erwarte Knot auch keine dauerhaften Auswirkungen auf den Ölpreis.

Denn Israel und Palästina spielen in der Welt des Erdöls eine eher unbedeutende Rolle. Auf den Nahen Osten hingegen entfällt insgesamt rund ein Drittel des weltweiten Erdölangebots.

Genau das macht die Lage so brenzlig: "Wenn der Iran auf den Plan tritt, sind bis zu drei Prozent der globalen Ölversorgung in Gefahr", sagte Energiemarkt-Spezialist Saul Kavonic gegenüber der Frankfurter Allgemeinen. "Und wenn sich die Kämpfe auch auf die für den Öltransit wichtige Straße von Hormus ausweiten, dann reden wir von etwa 20 Prozent."

Ähnlich sieht das auch Vivek Dhar, Analyst bei der Commonwealth Bank of Australia. In einem Interview mit Bloomberg TV sagte er, es gebe derzeit ein "reales Szenario, in dem es zu Störungen kommt". Dies hänge aber davon ab, "wie stark der Iran in die Verantwortung genommen wird". Die Vorwürfe, Iran sei Drahtzieher der terroristischen Attacke, stehen im Raum, seit der Sprecher der Terrororganisation Hamas, Ghasi Hamad, dem Sender BBC am Wochenende erklärte, die Gruppe habe direkte Unterstützung für den Angriff vom Iran erhalten. Der Iran bestreitet das.

Autoren: (ner) und Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion