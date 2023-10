Euro steigt über 1,06 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag nach einem verhaltenen Handelsstart spürbar angezogen. Die Gemeinschaftswährung kletterte erstmals seit Ende September wieder über 1,06 US-Dollar und notierte am Mittag knapp über dieser runden Marke. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0531 (Freitag: 1,0563) Dollar festgesetzt.

Der Euro profitierte zum einen von der wieder deutlich aufgehellten Stimmung an den Finanzmärkten. So zogen die wichtigsten europäischen Aktienindizes um mehr als ein Prozent an, nachdem sie zu Wochenbeginn noch unter dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel gelitten hatten. Am Dienstag nun kam es an den Börsen zu einer Erholungsrally.