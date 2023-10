Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bad Wörishofen (ots) - Verlangsamtes Beitragswachstum und ein angespannterArbeitsmarkt setzen Versicherungsunternehmen zunehmend unter Druck - einUmstand, der sich insbesondere in der Rekrutierung qualifizierterNachwuchskräfte bemerkbar macht. Angesichts dieser Herausforderungen zielt SarahScherzad mithilfe bewährter Strategien darauf ab, dem Fachkräftemangel effektiventgegenzuwirken und die wirtschaftlichen Perspektiven der Branche langfristigzu stabilisieren. Warum sie dabei vor allem auf Social Recruiting setzt, verrätsie hier.Während für 2023 schon zu Jahresbeginn ein verlangsamter Anstieg der Beiträge imVersicherungsmarkt mit einem nominalen Plus von 1,9 Prozent prognostiziertwurde, leiden auch die Recruiting-Bemühungen aller Unternehmen weiterhin unterdem Image-Problem der Branche - speziell die so dringend benötigtenNachwuchskräfte fehlen deshalb überall. Ein Forschungsprojekt am Institut fürBetriebswirtschaftliche Risikoforschung und Versicherungswirtschaft derLudwig-Maximilians-Universität München identifizierte unterdessen Social Mediaund Diversity als aussichtsreichste Chancen zur Verbesserung desArbeitgeberansehens. Neben diesen Aspekten setzen außerdem immer mehrUnternehmen ihre Hoffnungen auf KI und Digitalisierung. "Trotz alledem fehltweiterhin der Fokus auf Social Recruiting und das nötige Know-how hierzu. Setztman sich nicht intensiver mit der Thematik auseinander und entwickeltlangfristige Konzepte, wird es einen Großteil der Unternehmen womöglich schonbald nicht mehr geben", warnt Sarah Scherzad, Geschäftsführerin von ScherzadConsulting & Marketing."Die Lösung für die Personalprobleme in der Versicherungsbranche liegt demnachnicht alleine in einer kurzfristigen Imageverbesserung. Vielmehr bedarf es einerstrategischen und möglichst allumfassenden Herangehensweise, die digitalePlattformen und eine zielgruppenspezifische Ansprache integriert", fügt dieRecruiting-Expertin hinzu. Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung in derVersicherungsbranche bringt Sarah Scherzad ein tiefes Verständnis für diespezifischen Herausforderungen der Makler und Versicherungskaufleute mit: Bevorsie sich auf den Bereich der Digitalisierung fokussierte, war sie als Kauffraufür Versicherungen und Finanzen tätig. Durch ihre Branchenkenntnis und mithilfemaßgeschneiderter Social-Recruiting-Strategien konnte sie bereits zahlreichenVersicherungsunternehmen dabei helfen, ihre Personalprobleme nachhaltig zu lösenund die Qualität ihrer Belegschaft signifikant zu erhöhen.Die Zukunft der Talentakquise: Versicherungsunternehmen im Wandel"Ein vollständiges Umdenken im Recruiting ist keine Option mehr, sondern eine